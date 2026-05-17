ボンドガールはあふれんばかりの前進気勢で坂路を駆け上がった。「サラッと流す程度。雰囲気は良かったですね」と手塚久師。その上で「今週から（東京は）Bコースだけど、道中は掛からないくらいのところで収まって、脚を使ってくれれば」と言葉を継いだ。これまで重賞2着が7回。大舞台で悲願の重賞Vなるか。