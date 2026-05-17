「第21回ヴィクトリアマイル」は実力派が顔をそろえ、見応え十分の好カード。昨年桜花賞、秋華賞を制した2冠牝馬エンブロイダリー、オークス馬カムニャックが前哨戦の阪神牝馬Sでワンツーを決め、現4歳世代のレベルの高さを証明した。その内容を素直に信頼し、エンブロイダリーが本命だ。前走は最内1番枠からスタートを決めてハナヘ。最後まで脚色は鈍ることなく逃げ切った。2着カムニャックと首差とはいえ、その着差以上に余