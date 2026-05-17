カピリナは坂路を軽く駆け上がった後、角馬場で汗を流した。実川助手は「追い切りは少し速くなったけど、カイバをしっかり食べていて状態はいい」と伝えた。今回は4戦連続コンビとなる横山典の進言でメンコを着用する予定。「少しペースが流れてくれればいいね。この馬の持ち味を生かせれば楽しみ」と名手を背に好走を期待した。