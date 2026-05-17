インスタグラム更新米大リーグ、ドジャースは15日（日本時間16日）、敵地エンゼルス戦に6-0で勝利した。佐々木朗希投手は17日（同18日）の同カードで先発マウンドに上がるが、前回登板の本拠地ジャイアンツ戦では、日本人女優が生観戦していた。反響が広がっている。佐々木は前回登板の11日（同12日）のジャイアンツ戦では、5回0/3を投げて6安打3失点。今季2勝目はならなかった。この試合をドジャースタジアムで観戦したのが