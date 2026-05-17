ハムストリングスの怪我から復帰米大リーグ、ドジャースのブレイク・スネル投手が15日（日本時間16日）、左肘の関節遊離体（通称ネズミ）のため負傷者リスト（IL）入りとなった。球団が発表した。一方、マイナーからは朗報が届いている。スネルはこの日、敵地エンゼルス戦で今季2度目のマウンドに上がる予定だったが、緊急回避。デーブ・ロバーツ監督は手術するかどうかについて、「現時点ではすべての選択肢がテーブルに載っ