◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人４―３ＤｅＮＡ（１６日・東京ドーム）恐怖の８番と化した。浦田俊輔内野手（２３）は一塁に到達すると、手を叩いて両手を上げた。０―１の２回１死一、二塁で篠木の外角直球をはじき返し、一時同点の中前適時打。「皆さんがつないでくれた打席だったので絶対にかえそうと。最近状態は上がってきて、安打も出て内容も悪くない。いい感じにきているのかな」。６、８回も中前打で今季３度目の猛打賞だ。