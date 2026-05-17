◆バレーボール大同生命ＳＶリーグ男子チャンピオンシップ決勝第２戦サントリー２―３大阪ブルテオン（１６日、横浜アリーナ）２戦先勝方式のチャンピオンシップ（ＣＳ）決勝第２戦が行われ、連覇を狙うレギュラーシーズン（ＲＳ）１位のサントリーは同２位の大阪Ｂにフルセットの激闘の末、２―３で敗れた。１５日の第１戦で３―１で先勝したが、１勝１敗となり、勝負の行方は１７日の第３戦で決着。今季限りでのサントリ