２戦先勝方式で争うチャンピオンシップ（ＣＳ）決勝で、日本代表の西田有志を擁するレギュラーシーズン（ＲＳ）２位の大阪Ｂが１位で連覇を狙うサントリーをフルセットの激闘の末、３―２で破った。１５日の第１戦では１―３で落としていたが、１勝１敗として初優勝に逆王手をかけた。２―２の最終第５セット（Ｓ）。大阪Ｂは１２―７から２２歳の甲斐優斗のサービスエースでチーム５連続得点目。劇的勝利を決定づけた。チーム