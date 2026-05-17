◇バスケットボール女子・国際強化試合日本98―73ラトビア（2026年5月16日横浜BUNTAI）世界ランキング10位の日本は同35位のラトビアに98―73で快勝した。唯一の大学生で19歳の後藤音羽（東京医療保健大）はA代表デビューを果たし、8得点をマーク。5大会連続15回目の出場を決めている9月のW杯（ベルリン）代表入りをアピールした。バスケ一家の希望の星が上々のA代表デビューを果たした。1メートル78の後藤は第1Qの4分過