＜大相撲五月場所＞◇七日目◇16日◇東京・両国国技館【映像】取組終わりに髪型が“激変”した力士爽やかな風貌の21歳力士の髪型が取組終わりに“激変”。そのあまりの変貌っぷりにファンから「レゲエの人かと思った」「古式相撲みたいな髷に」などと驚きの声が上がった。それは三段目三十七枚目・濱豊（時津風）と、三段目四十枚目・豪乃若（武隈）の取組で発生した。濱豊は平成7年生まれ30歳のベテラン力士。一方、豪乃若は