「神奈川大学野球、神奈川大４−０関東学院大」（１６日、横浜スタジアム）２試合が行われ、神奈川大は関東学院大に４−０で先勝。先発を務めた今秋ドラフト候補の“１９２センチのサブマリン”松平快聖投手（４年・市原中央）が８回３安打無失点で、通算２０勝目となる今季４勝目を挙げた。高身長ながらアンダースローで抑える逸材にスカウト陣も熱視線を送った。桐蔭横浜大は６−３で神奈川工大に逆転勝利した。１９２セン