タイの首都バンコクで貨物列車がバスと衝突し、少なくとも8人が死亡しました。踏切内で止まっているバス。そこに列車が突っ込んでいきます。16日、バンコク中心部にある踏切で貨物列車が路線バスと衝突しました。バスが激しく炎上したほか複数の車やバイクも巻き込まれ、バスの乗客ら少なくとも8人が死亡、32人がケガをしたということです。記者「現場には、多くの警察、消防の関係者が集まっています。炎上したバスは、車体が焼け