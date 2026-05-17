ガンバ大阪は現地５月16日、アジア・チャンピオンズリーグ２（ACL２）決勝でアル・ナスル（サウジアラビア）と敵地キングサウード・ユニバーシティ・スタジアムで対戦。１−０で勝利し、クラブ10個目のタイトルを獲得した。クリスティアーノ・ロナウド、サディオ・マネ、ジョアン・フェリックスら世界的スターを擁する強敵を相手に、G大阪は立ち上がりから積極的な姿勢を披露。30分にはデニス・ヒュメットが冷静にゴールを決め