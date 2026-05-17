1番人気ドゥラドーレスは4着に終わった。中団から脚を使ったが、重賞初Vはまたお預けとなった。これで新潟大賞典の1番人気は20連敗。ルメールは「長い直線で長く脚は使ったけど、ハンデ58キロは重かった。56キロで出走する重賞なら勝てるチャンスはある馬です」と肩を落とした。