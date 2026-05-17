◇アジアチャンピオンズリーグ2（ACL2）決勝G大阪1―0アル・ナスル（2026年5月16日キングサウード・ユニバーシティ・スタジアム）G大阪がクラブ通算10個目のタイトルを獲得した。アル・ナスル（サウジアラビア）に1―0の勝利。ポルトガル代表FWクリスティアーノ・ロナウドや同FWジョアン・フェリックスらを押しのけ、大会MVPには決勝アシストを含む圧巻の“鬼キープ”を見せたFWイッサム・ジェバリが選出された。こ