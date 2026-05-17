▼2着バレエマスター（菊沢）状態は凄く良さそうでした。出していこうかとも思ったけど馬が自分のリズムを守っていた。あそこまでいったら勝ちたかった。▼3着フクノブルーレイク（ゴンサルベス）指示通り馬群の少し前に付けられた。完璧なレースができたけど、あと少しだった。▼5着ヤマニンブークリエ（松永幹師）力があるところは見せてくれた。また立て直して頑張りたい。▼6着トーセンリョウ（斎藤）こういうペースに