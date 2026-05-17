5番人気キングスコール（牡4＝矢作、父ドゥラメンテ）が差し切り、オープン入りを果たした。初コンビの吉田豊は「いい末脚でした。すっとぼけるところがあるからブリンカー初着用で…と聞かされていましたが、効果はありました。掛からないから距離が延びて大丈夫」と振り返る。矢作師は「まだ遊びながら走っているが、効き目はあった。左回りの方が合うから中1週でも目黒記念（31日、東京）を目指したい」と語っていた。