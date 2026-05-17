◇大相撲夏場所7日目（2026年5月16日両国国技館）連日の厳しい相撲で小結・若隆景が1敗を守った。この日も低い姿勢から押し上げるような攻めを徹底。相手の苦し紛れの引きに乗じて力強く攻めた。しっかり相手の中に入って最後はもろはずで押し出し。「下からの意識で取れたのが良かった。体が動いている」と手応え十分に話した。右肘の痛みなどを抱えながらも気持ちの入った相撲で大関・霧島を1差で追う。「明日からも集中