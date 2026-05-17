「男子ゴルフ・関西オープン選手権・第３日」（１６日、茨木ＣＣ東Ｃ＝パー７０）２位から出た池田勇太（４０）＝フリー＝が３バーディー、４ボギーの７１とスコアを落としたものの、通算５アンダーで杉本スティーブ、小西たかのりとともにトップに並んだ。最終日は７年ぶりのツアー通算２２勝目を目指す。藤本佳則ら３人が１打差の４位。さらに１打差の７位に地元大阪出身の鍋谷太一ら４人が続いた。敬愛してやまないレジェ