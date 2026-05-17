元「TOKIO」の長瀬智也（47）が16日更新のモデルの滝沢眞規子（47）のYouTubeチャンネルに出演し、自身の髪や髭について語った。2人は同じ年で、長瀬が滝沢の夫でファッションデザイナーの滝沢伸介氏と親交があったことから、20年前から家族ぐるみでの付き合いを続けているという。滝沢から「長瀬君、最近、ロン毛じゃん。（撮影などで）パスっと切ってきてくださいって言われたら切るの？」と聞かれると「切る、切る。全然