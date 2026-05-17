「関西六大学野球、大商大１−０京産大」（１６日、マイネットスタジアム皇子山）最終節の１回戦２試合が行われ、大商大は京産大に１−０で先勝し、２季ぶりの優勝に王手をかけた。４番・真鍋慧外野手（３年・広陵）が九回にサヨナラ打。今秋ドラフト候補の先発・星野世那投手（４年・近江）は京産大・野原元気投手（４年・塔南）との投手戦を制し、５安打１０奪三振で今春２度目の完封勝利を挙げた。龍谷大は大院大に１０−４