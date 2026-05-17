◇大相撲夏場所7日目（2026年5月16日両国国技館）若隆景の相撲に勢いが出てきた。一山本戦は過去2勝3敗と分が悪かったが、この日は圧倒。頭から当たって右はずで押し上げ一気に前へ。突き放しを狙っていた相手に寸分の隙も見せなかった。春場所で痛めた右肘は回復途中だろう。だが、どの力士も体のどこかに不安を抱えながら土俵に上がっている。万全な体調で相撲を取れる方が珍しい。私も3度目の優勝を決めた前の場所で左