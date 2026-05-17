◇第46回大阪府春季少年軟式野球大会・学童部決勝長曽根ストロングス４―3新家スターズ（2026年5月16日）スポニチ後援第46回大阪府春季少年軟式野球大会の決勝戦が16日に大東市立龍間運動広場（大阪）で開催された。学童部は、長曽根ストロングスが2年連続17度目の優勝を飾り、高円宮賜杯第46回全日本学童軟式野球大会マクドナルド・トーナメント（8月、愛媛）に進出を決めた。長曽根ストロングスが延長タイブレーク突入寸