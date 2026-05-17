「明治安田Ｊ１百年構想リーグ、ＦＣ東京０（１０ＰＫ９）０浦和」（１６日、埼玉スタジアム）東２位のＦＣ東京は浦和と０−０で突入したＰＫ戦を１０−９で制し、勝ち点３７とした。１５日に発表されたＷ杯北中米３カ国大会の日本代表メンバーに選出されたＤＦ長友佑都（３９）はベンチスタートで出場機会はなかった。同３９で首位の鹿島は１７日に千葉と対戦する。東京Ｖは水戸を１−０で下し、４試合ぶりの白星で勝ち点２８