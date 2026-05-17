◇第46回大阪府春季少年軟式野球大会・少年部決勝大阪ブロッサム5―4PWS（2026年5月16日）スポニチ後援第46回大阪府春季少年軟式野球大会の決勝戦が16日に大東市立龍間運動広場（大阪）で開催された。少年部は、大阪ブロッサムが初優勝し、第43回全日本少年春季軟式野球大会ENEOSトーナメントの近畿ブロック予選会（6月、兵庫）へ駒を進めた。大阪ブロッサムがうれしい初優勝を決めた。3回に2点差を逆転して、4回には追加