◇大相撲夏場所7日目（2026年5月16日両国国技館）平幕・翔猿が獅司を上手出し投げで破り、1敗を守った。春場所限りで現役引退した兄の元幕内・英乃海（36）からの期待を胸に4場所ぶりの勝ち越しと幕内死守を目指している。大関・霧島は平幕・大栄翔を押し出しで下し、唯一の全勝。小結・若隆景、平幕・琴栄峰がともに白星を挙げ、1敗を守った。取組後、翔猿は肩を上下に動かし、息を整えながら「体の調子が良い」と白星を