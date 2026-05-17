ゴール前の激しい叩き合いをレッドラージャ（牡＝友道、父コントレイル）が制して2勝目を飾った。4番手追走から直線に入ると逃げ粘るミッキージャンプを鼻差かわし、4着までタイム差0秒1以内の大接戦をものにした。初コンビの坂井は「まだ緩さが残っている中で、勝ち切れたというのは能力の高さだと思います。これからの成長に期待したいですね」と将来性を評価した。