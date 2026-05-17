1番人気フリッカージャブ（牡4＝西園、父サートゥルナーリア）が道中2番手から抜け出し、1分6秒4のコースレコードで後続をねじ伏せた。松山は「行く馬がいたので2番手になったけど、しっかり脚をためることができた。レコードで非常に強い内容でした」と振り返る。オープン特別初勝利。西園師は「賞金を加算できたのが大きい」と喜んだ。今後は北九州記念（7月5日、小倉）を視野に入れる。