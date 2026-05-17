「体操・ＮＨＫ杯」（１６日、東京体育館）世界選手権（１０月・オランダ）などの代表最終選考会を兼ねて、女子個人総合の２日目が行われ、４月の全日本選手権で初優勝した１５歳の西山実沙（なんばク）が、全日本の成績に応じた持ち点との合計１６４・８９７点で初優勝し、初の世界選手権代表となった。前回大会覇者の杉原愛子（２６）＝ＴＲｙＡＳ＝は３位。上位４人が世界選手権代表に決まり、団体総合で貢献できる選手を選