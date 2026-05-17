◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人４―３ＤｅＮＡ（１６日・東京ドーム）フッと息を吐き、集中力を高めた。大勢の出番は、４―３で迎えた８回。宮崎を遊ゴロ、佐野を空振り三振、蝦名を中飛。最速１５２キロの直球にいつもより球速を落としたスライダー、フォークを操り無失点に抑えると、少しホッとした表情で笑みをこぼし、ポンポンとグラブをたたいた。今季１１ホールド目に、お立ち台で「前回、則本さんの勝ちを消してしまったので