◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人４―３ＤｅＮＡ（１６日・東京ドーム）神経を研ぎ澄ませ、高梨は腕を振った。「やるかやられるか。抑えるしかない」。同点の７回２死二、三塁。フルカウントから筒香を空振り三振に仕留めると左拳を握り、感情のままにほえた。直後に打線が勝ち越しに成功し、２４年９月１５日の中日戦（東京Ｄ）以来、６０８日ぶりの白星。「久しぶりに勝ちがついた。タイミングも含めてよかった」。今月、右座骨部の