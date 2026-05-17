「ファーム・西地区、広島３−２阪神」（１６日、米子市民球場）どら焼き生産量日本一を誇る米子で、阪神ドラフト１位の立石正広内野手（創価大）が躍動した。「４番・左翼」で先発出場。「右ハムストリングスの筋損傷」で３度目の離脱後、初めて実戦の守備に就いた。待ってましたとばかりに、いきなり守備機会が訪れた。初回先頭から２連続で安打を処理、二回も先頭の左前打をさばいた。七回に交代するまで計４度の守備機会