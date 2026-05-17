「日本ハム５−４西武」（１６日、エスコンフィールド）日本ハムはフランミル・レイエス外野手が獅子奮迅の働きを見せた。まさにレイエスさまさまだ。決勝弾を含む３安打３打点の大暴れ。「モーレ（レイエスの愛称）、ムーチャスグラシアス（本当にありがとう）」。新庄監督も開口一番、笑いながらスペイン語で感謝を口にした。初回の右翼線への先制適時二塁打を皮切りに、三回は勝ち越しの右前適時打。ハイライトは同点の