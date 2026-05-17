陸上のセイコー・ゴールデングランプリは17日にMUFG国立で行われる。前日会見が16日に行われ、今季初戦を迎える女子やり投げパリ五輪金メダルの北口榛花（28＝JAL）が出席した。2月から男子の世界記録保持者ヤン・ゼレズニー氏（59）の合宿に参加するため南アフリカに渡り、今月にコーチ就任が正式決定。投てきにも進化したポイントがあるようで「南アフリカでの投てきをSNSで公表しなかった理由がある。分かりやすく変わって