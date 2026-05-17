「巨人４−３ＤｅＮＡ」（１６日、東京ドーム）泥くさく決勝点を奪い巨人が連勝を５に伸ばした。３−３の七回１死一、三塁。ダルベックのゴロを捕球した投手の中川虎がホームに投げる間に、三走の平山功太内野手がヘッドスライディングで本塁を陥れた（記録は投手の野選）。「ゴロゴーだったんでちゅうちょなく。バウンドがはねたんで勝負してみようと」と平山は振り返った。育成選手から昇格し１軍に定着した今季。欠か