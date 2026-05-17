スポニチ本紙評論家の槙原寛己氏（62）が16日、BCリーグの埼玉―栃木戦（UDトラックス上尾）の試合前にトークイベントを行った。27年からBCリーグへの正式加盟を目指す「東京レジデンシャル」で「チーフ・コミュニケーション・オフィサー（CCO）」を務め、地域に愛されるチームづくりを進めている。イベントには元ロッテの埼玉・清田監督、元レッドソックスの田沢と3人で登場。チームの立ち上げ後は「埼玉と試合もするけど、