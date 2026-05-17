大阪杯、天皇賞・春と連勝中のクロワデュノール（牡4＝斉藤崇）は北村友とコンビ継続で宝塚記念（6月14日、阪神）に参戦する。16日、サンデーサラブレッドクラブが発表。前走後は栗東近郊のノーザンファームしがらきで調整し、来週中に帰厩する。ぶれることなく真っすぐに、国内の芝中長距離路線の王道を突き進む昨年ダービー馬を多くのファンが支持している。14日に発表された宝塚記念ファン投票第1回中間発表は17万1253票を