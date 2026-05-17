「阪神３−１広島」（１６日、甲子園球場）軽く合わせただけかと思われたが、グングンと打球が伸びていく。阪神・佐藤輝明内野手の快音に見とれながら、次第に虎党が感嘆の声を漏らした。どよめきに押されるように、バックスクリーン左へスタンドイン。「うまく打てた。いいところまで飛んでくれたかなと思います」。リーグ単独トップの１１号ソロ。この一発で試合を決めた。２点リードの四回無死だった。追い込まれながら、