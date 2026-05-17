近畿日本鉄道は5月3日深夜から4日にかけて、大阪難波〜近鉄名古屋間にて、夜行列車「ミッドナイトひのとり」を運行しました。この列車はツアー形式の団体臨時列車であり、定期列車ではありません。【写真】レギュラー席の足回り、広々しています！「ミッドナイトひのとり」は、名阪間を約7時間かけて走行しますが、気になる点は座席の使い心地・寝心地ではないでしょうか。そのあたりを高速バスと比較しながら、レポートしたいと思