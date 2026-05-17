Ｋｉｎｇ＆Ｐｒｉｎｃｅが、ＧｏｏｇｌｅのＡＩ「Ｇｅｍｉｎｉ」の新ＣＭ（１８日公開）に出演することが１６日、分かった。ユーチューバーのＨＩＫＡＫＩＮ、俳優・仲里依紗らも出演する。新ＣＭでは「Ｇｅｍｉｎｉ」が毎日のライフシーンに寄り添って何でも聞けるパートナーであることを描く。「それ、Ｇｅｍｉｎｉに聞いた？」篇では永瀬廉（２７）と高橋海人（２７）が２人で始められる趣味を相談するシーンも放映される。