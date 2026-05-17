結成１６年以上のプロの漫才師による漫才賞レース「ＴＨＥＳＥＣＯＮＤ〜漫才トーナメント〜２０２６」のグランプリファイナルが１６日、東京・台場のフジテレビで開催され、史上最多１５２組の中から結成１８年目の吉本興業所属・トットが４代目王者に輝き、賞金１０００万円を手にした。これで初開催の２０２３年大会から吉本勢の４連覇となった。グランプリファイナルは８組が出場し、トーナメント式で激突。決勝戦で金属