阪神・掛布雅之ＯＢ会長（７１）が１６日、２０２３年７月に脳腫瘍のため２８歳の若さで亡くなった元阪神・横田慎太郎さんが生前１人暮らしていた鹿児島県内の自宅を訪れ、仏壇の前で手を合わせた。２０１３年度ドラフト２位で阪神に入団した横田さんを掛布氏は球団の打撃コーディネーターや２軍監督として指導。当時の思い出を振り返りながら故人をしのんだ。「涙が出ちゃうなぁ…」。掛布氏が静かにつぶやいた。「（部屋に漂