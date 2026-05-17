「阪神３−１広島」（１６日、甲子園球場）虎のエースはハチャメチャかっこいい！阪神・村上頌樹投手（２７）が「ＴＯＲＡＣＯデー」に先発し、４月３日・広島戦（マツダ）以来となる今季２勝目を挙げた。完封目前で悔しい降板となったが、九回途中１失点と力投。藤川監督も絶賛の１２３球だった。チームの連敗は２でストップ。首位・ヤクルトと１ゲーム差に迫り、交流戦前の勝率５割以上が確定した。首脳陣がベンチを出ると