「阪神３−１広島」（１６日、甲子園球場）近本を欠く阪神にあって、その存在感は日に日に高まっている。１番・高寺望夢内野手が今季初の猛打賞に２盗塁を決める活躍。１１試合連続で１番に座る、虎の新切り込み隊長が打って走ってチームをけん引した。バットで魅せて、足でも魅せる。それが高寺が考える自身の役割だ。「出塁して盗塁できたのは良かった。毎試合目指しているんですけど、今日はできました」と、納得の表情を