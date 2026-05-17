◇春季高校野球関東大会1回戦横浜9―1国士舘（2026年5月16日）横浜が国士舘を9―1の7回コールドで破り、初戦を突破した。今秋ドラフト候補の池田聖摩（3年）は「3番・遊撃」で出場して1安打1打点。7回には救援登板して3者連続三振を奪った。直球の球速は自己最速まであと2キロに迫る150キロを計測。「投げさせていただけて本当に楽しかった」と笑った。18日は健大高崎（群馬）との準々決勝。「一球一球に（気持ちを）