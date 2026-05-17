「大相撲夏場所・７日目」（１６日、両国国技館）平幕の翔猿は獅司に上手出し投げを決め、６勝目を挙げた。十両への降下がちらつく中、３４歳が４場所ぶり勝ち越しだけでなく、大勝ちをも狙う。大関霧島は大栄翔を押し出し、無傷７連勝で単独トップを維持。琴桜は王鵬に押し出され早くも５敗目。小結若隆景は一山本を押し出し、琴栄峰は若ノ勝を引き落とし、それぞれ６勝に星を伸ばした。豪快に白星を積み重ねた。翔猿は身長