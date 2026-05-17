パンサー尾形貴弘の?嫌いな芸人?をめぐり、ナインティナインの岡村隆史が持論を展開した。尾形は３日配信のユーチューバー・カノックスターのユーチューブチャンネルで「嫌いな芸人はいますか？」の問いに「ひとりだけいるのよ。大っ嫌い、俺。本当に最低な人間なのよ」と即答。「暴力が凄くて。あとあの人って、人を見るから。先輩からしたら、かわいい後輩のイメージだと思うけど…。めちゃくちゃするからね。俺が見た人間の