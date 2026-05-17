米国・ＷＷＥの?キング・オブ・ストロングスタイル?中邑真輔（４６）が、バックステージでテーブル葬をくらってＫＯされた。昨年からソロ・シコア率いるＭＦＴ（マイ・ファミリー・ツリー）」とリング内外で抗争を続けており、同じ元新日本プロレスのタマ・トンガ（４３）には再三にわたって、極悪ユニットからの離脱を求めてきた。先週はタマの実弟タラ・トンガ（元ヒクレオ）から警告を受けたが「望むところだ」と受け流して