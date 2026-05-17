◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人４―３ＤｅＮＡ（１６日・東京ドーム）７回に勝ち越した攻撃は、阿部監督の勝負勘がさく裂したね。先頭・平山が中前安打して、打席に泉口。絶対に二塁に進めたい中で、ベンチのサインは初球エンドランやった。結果は平山の盗塁という形になったけど、思った通りに走者を進められた。これはもう、阿部監督の読み勝ちよね。中川虎は真っすぐとフォークが特徴の投手。相手も警戒して、直球でスッといき