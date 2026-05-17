◇セ・リーグ広島1─3阪神（2026年5月16日甲子園）広島の左腕の塹江が今季初登板からの連続無失点を11試合に伸ばした。0―3の7回から3番手で登板。先頭の小幡を三直に打ち取ると、続く村上を見逃し三振。高寺には左前打を許したが、最後は中野を149キロ直球で投ゴロに封じた。「ゾーンで勝負していこうと思っていた。どんな場面でも（ゼロを）積み重ねていけるように、これからも大事にしてやっていきたい」と力を込めた